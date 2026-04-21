ممثل يونيسف مصر: تحقيق إنفاق أفضل لكل طفل استثمار في مستقبل مصر

قالت ناتالي ماير، نائب ممثل يونيسف في مصر إنه عندما تعمل المؤسسات معًا بشكل منفتح وبناء تصبح الموازنات أدوات أكثر قوة لتحسين حياة الأطفال والأسر.

نتائج النموذج الوطنى للموازنة التشاركية

جاء ذلك خلال فاعلية استعراض أهم مخرجات ونتائج النموذج الوطنى للموازنة التشاركية لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية بمحافظة بنى سويف.

وأضافت نائب ممثل يونيسف في مصر :"من خلال العمل مع وزارة المالية، جمعنا الشباب والجهات الحكومية معًا، حيث زار الشباب مجتمعاتهم المحلية، واستمعوا، وجمعوا الأدلة، وعادوا بحلول عملية. فالهدف ليس فقط الشفافية، أو المشاركة، بل تحقيق إنفاق أفضل لكل طفل. لأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل مصر."

وتضمنت الفعالية عددا من الحضور من بينهم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، وعماد امام- ممثل شراكة الموازنة المفتوحة، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، وناتالى ماير قائم بأعمال ممثل اليونيسيف في مصر، وأعضاء من مؤسسة شمسية.

ويقوم النموذج الوطنى للموازنة التشاركية على آلية متكاملة من المتابعة الميدانية والرصد والتقييم المجتمعي، بهدف رصد الفجوات التنموية الحقيقية، والتنبؤ بتدخلات ومبادرات مجتمعية مبتكرة - دون إضافة أي أعباء مالية إضافية على الدولة لإدراجها في خطة المحافظة والموازنة العامة للدولة، بالتعاون مع كافة شركاء النجاح من هيئات اسمية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص.

وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع منظمة اليونيسف والعديد من الوزارات المعنية وأجهزة الدولة، في إطار دعم مسيرة اللامركزية والحوكمة المحلية الرشيدة، وتعزيز نموذج الإدارة التشاركية في المحافظات المصرية.