وزير الرياضة يبحث مع يونيسف توسيع التعاون لدعم النشء

التقى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ناتاليا ويندر روسي، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور ناتالي ماير، نائب الممثل المقيم للمنظمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين، والتي تستهدف دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب، وتنمية مهاراتهم الحياتية، بما يسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في المجتمع، ومن أبرزها أكاديمية شباب بلد واللجنة الوطنية للشباب والمناخ.

وأكد جوهر نبيل حرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة اليونيسف، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في النشء والشباب، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في تنفيذ برامج نوعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الشراكة مع منظمة اليونيسف تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء مع المنظمات الأممية، بما يسهم في تطوير البرامج الموجهة للنشء والشباب وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ مبادرات مشتركة تركز على بناء الإنسان وتنمية مهاراته، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو الاستثمار في العنصر البشري.

ومن جانبها، أعربت ناتاليا ويندر روسي عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة تطلعها لتعزيز الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية ودعم قضايا الطفولة والشباب في مصر.