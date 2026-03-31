إنفانتينو: إيران ستخوض مباريات الدور الأول من مونديال 2026 في الولايات المتحدة

ستخوض إيران مباريات الدور الأول من كأس العالم على الأراضي الأميركية كما هو مقرر، رغم الحرب الدائرة راهنا في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال رئيس الـ"فيفا"، خلال الاستراحة بين شوطي المباراة الودية بين إيران وكوستاريكا قرب أنطاليا في تركيا "ستُقامالمباريات حيث يجب أن تُقام، وفقاً لنتائج القرعة".

وبحسب الروزنامة الرسمية للمونديال، من المقرر أن تخوض إيران مبارياتها في الدور الأول للبطولة العالمية على الأراضيالأميركية التي تشارك المكسيك وكندا في استضافتها. وبعد مواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس، يفترض أن يلعبالمنتخب الإيراني ضد مصر في سياتل.













