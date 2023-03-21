عمرو أديب: تحرك غير مسبوق في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية

كشف الإعلامي عمرو أديب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك تحركا غير مسبوق في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.



وأضاف عمرو أديب، أن سعر أونصة الذهب يتخطى 2000 دولار للأونصة، متابعا أن المستثمرين كرهوا الورق وراحوا للملاذ الآمن.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أسعار الذهب في اتجاه الصعود ، وهذا الأمر يثير الكثير من الدهشة، لافتا إلى أن الذهب دائما ما يكون الملاذ الآمن.

الذهب مش وسيلة مكسب ولا مضاربة



وأكمل عمرو أديب، أن :" الذهب مش وسيلة مكسب ولا مضاربة، وقرصته دمها تقيل".

