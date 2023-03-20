يوم أسود.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن اعتقال الرئيس الأمريكي السابق ترامب

كشف الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن غدا الثلاثاء في حكم محكمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن وارد اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب متهم في قضية دفع أموال نظير صمت في الانتخابات الأمريكية السابقة، ودفع مبلغ 300 ألف دولار أمريكي لسيدة تدعى دانيالز.

اعتقال ترامب

وتابع الإعلامي عمرو أديب ، أنه غدا يوم أسود في نيويورك والناس المناصرة لترامب هتنزل الشارع، وخاصة في حالة اعتقال ترامب.