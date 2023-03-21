أحمد كريمة: المرأة تصنع الرجال.. وقرار الرئيس بالعفو عن الغارمات جبر خواطر

علق الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان .

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية :" النبي محمد أوصى بشعب مصر ".

وأضاف أحمد كريمة :" يوم تكريم المرأة المصرية يعتبر تكريم للرجل أيضا لأن المراة صانعة للرجال ".

وتابع أحمد كريمة :" أثمن قراراالرئيس السيسي بالإفراج عن الغارمين والغارمات قبل رمضان ".

وأكمل أحمد كريمة :" قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن الغارمين والغارمات "مكرمة" وجبر بخواطر الغارمين والغارمات ".