عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة وفاة ياسين إسماعيل ياسين المأساوية بالسرطان

ياسين إسماعيل ياسين
ياسين إسماعيل ياسين

يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس، ذكرى ميلاد المخرج ياسين إسماعيل ياسين، نجل أيقونة الكوميديا (الفنان إسماعيل ياسين)، الذي ولد بمثلا هذا اليوم عام 1949، ورحل عن عالمنا في 3 مارس عام 2008، عن عمر يناهز 59 عامًا. 

 

مسيرة ياسين إسماعيل ياسين

اشتهر المخرج ياسين إسماعيل ياسين، بعدد من الأفلام التي تولى إخراجها بشكل جيد، واستطاع أن يثبت نفسه دون أن يعتمد على اسم والده.

التحق ياسين إسماعيل ياسين، بالمعهد العالي للسينما في القاهرة، لكنه لم يكمل الدراسة به واتجه إلى التأليف الدرامي في السبعينات، قبل أن يخرج أول أفلامه "اللعبة" عام 1978.

شارك ياسين إسماعيل ياسين، بالتمثيل في طفولته فقط، من خلال فيلم «إسماعيل يس في البوليس الحربي» عام 1958 بطولة أبيه، وأيضًا عام 1971 بفيلم «نصف مليون جنيه»، وهو آخر عمل فنى كامل للفنان إسماعيل يس، حيث إنه لم يكمل فيلم "الرغبة والضياع" عام 1972 لوفاته.

كتب السيناريو والحوار لعشرين فيلمًا أخرجها، ومعظمها ذو طابع بوليسي ومنها "امرأة بلا قلب"، "بذور الشيطان"، "الشيطان يغني"، "تحت التهديد"، "المنتقمون "فيلم القناص"، فيلم "أخي وصديقي سأقتلك"، فيلم "عاد لينتقم"، فيلم "جريمة إلا ربع"، و"حلقة الرعب"، "الرجل الشرس"، "المكالمة القاتلة"، إضافة إلى أعمال تلفزيونية منها مسلسل "عيون تائهة" وسهرة عنوانها "بين أحضان إبليس" ومسلسل "دوائر الشك".

 

وفاة ياسين إسماعيل ياسين 

انشغل ياسين قبل أكثر من عام من وفاته بمسلسل "إسماعيل ياسين"، والذي يروي قصة حياة والده، الذي أثرى الفن المصري بعدد كبير من الأفلام والمونولوجات وكذا المسرحيات، لا يزال بعضها لم يعرض على الشاشات.

في 3 مارس 2008 ودع أهل الفن والسينمائيين المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين عن عمر ناهز 59 سنة بعد أن وافته المنية، بعد صراع مع مرض السرطان الذي لازمه لعدة سنوات، ولم يكمل تصوير آخر فيلم له، وتم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

 

إسماعيل ياسين ياسين اسماعيل ياسين المخرج ياسين إسماعيل ياسين ذكرى ياسين إسماعيل ياسين ذكرى ميلاد ياسين إسماعيل ياسين ذكرى وفاة ياسين إسماعيل ياسين ذكرى رحيل ياسين إسماعيل ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

موضوعات متعلقة

مش ممكن أكذب.. ضحية رامز جلال تكشف حقيقة علمها المسبق بالمقلب

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

دراما رمضان 2023| خالد يوسف يجمع 60 فنانا في سره الباتع .. تعرف على قنوات العرض والأحداث

رمضان 2023| إبراهيم الحكمي ينتهي من تتر مسلسل جميلة لـ ريهام حجاج

كاد يسقط.. رضا عبد العال يصرخ في مقالب رامز جلال | شاهد

يارب خلصني.. طرح الأغنية الدعائية لـ مسلسل ستهم بصوت ياسين التهامي

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

رمضان 2023.. صور كواليس مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبدالرازق وموعد عرضه

ترشيحاتنا

متى صلاة التراويح 2023؟.. الإفتاء تحدد موعد أداء أول تراويح برمضان بعد 570 دقيقة

كيفية بر الأم بعد وفاتها في عيدها؟.. الإفتاء: بـ13 هدية تصلها في القبر

أخبار العالم|الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ..المتظاهرون يشعلون النار بالقمامة بباريس..انفجارات في شبه جزيرة القرم

موعد شهر رمضان 2023 .. دار الإفتاء تزف بشرى سارة للمصريين

أخبار الفن| ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة.. وحقيقة فبركة مقلب رامز جلال

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس يهدد 350 مليون شخص.. تحذير غامض من 4 أحداث كارثية

مقطع يوثق اعتداء على امرأة وخطفها بدلهي.. شاهد ماذا حدث

دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

فيديو

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ