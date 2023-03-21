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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الأوكرانية: انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم| فيديو

انفجار في القرم
انفجار في القرم

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم، أدت إلى تدمير صواريخ كاليبر، أثناء نقلها بالسكك الحديدية.

ويأتي هذا التطور فيما أفادت سلطات القرم عن إصابة شخص في الهجوم.

وجاءت الانفجارات بعد يومين من زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقرم، غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها توثق الانفجارات التي وقعت في القرم، في حين قالت سلطات شبه الجزيرة، أن شخصا أصيب بجروح في الهجوم.

وتقول روسيا إنها ضمت القرم إلى أراضيا بناءً على استفتاء شارك فيه السكان وأيدوا الانضمام إليها في مارس 2014.

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