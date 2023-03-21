الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر.. وتخوف من ضم يعقوبو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي بدأ يُخطط مبكرًا لملف الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أن مركز الظهير الأيسر يعتبر أولوية بالنسبة لمسئولي النادي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر بديلا لعلي معلول في الميركاتو الشتوي، ويتم تجربة بعض اللاعبين مثل محمد أشرف ورأفت خليل، وهناك بندًا يمنح النادي أحقية اعادة محمد شكري من سيراميكا مقابل 7 ملايين جنيه".

وأضاف: "هناك أحاديث أيضا حول إسحاقو يعقوبو لاعب البنك الأهلي، وتم ترشيحه من جانب وكلاء لاعبين إلى لجنة التخطيط، ورغم أنه لاعب جيد لكن هناك تخوف من فكرة فشل جميع المحترفين في الأندية المصرية عندما ينتقلون للأهلي ويفشلون في النهاية".

وأتم: "هناك تخوف واضح من ضم يعقوبو رغم أنه لاعب جيد ونال إعجاب مسئولي النادي".