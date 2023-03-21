برلمانى يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق قبل شهر رمضان

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بتكثيف جهودها الرقابة على الاسواق والاسعار مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك وتوفير كميات كافية من السلع الغذائية المدعمة في الأسواق من خلال التوسع فى اقامة المعارض الرمضانية وذلك لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار ومواجهة جشع التجار .

وأشاد " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة العمل على توفير كافة السلع الغذائية في معارض " أهلا رمضان " المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة مما تخفف عن الأعباء عن كاهل المواطنين مطالبا بالتوسع في هذه المعارض خاصة داخل المناطق التى تشهد كثافة سكانية كبيرة والمناطق النائبة لكي تغطي كافة المناطق في جميع محافظات الجمهورية ويستفيد منها كافة المواطنين .

وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة والاجهزة المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مفاجئة للتفتيش واتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يحاول رفع الأسعار لمواجهة أي استغلال من قبل التجار للمواطنين مناشداً جميع المواطنين بمساندة ودعم الجهود الحكومية بالابلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار بشكل متزايد عن طريق الخط الساخن لحماية المستهلك أو أرقام الرقابة والتفتيش بوزارة التموين.

وأشاد النائب محمود قاسم بحرص الحكومة بإستيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وضخها بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على سلعة بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي يعاني منها جميع الدول وأثرت على اقتصادها وسببت أزمات داخلية لدى شعوبها مثمناً دور الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدنى فى اقامة المعارض لطرح السلع باسعار مخفضة .