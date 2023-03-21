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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس البرلمان يعلن 4 قواعد للحديث في جلسة مواجهة وزير التعليم العالي

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

حدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة لمجلس النواب و المنعقدة الآن برئاسته 4 قواعد وضوابط المواجهة البرلمانية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور  بالجلسة، وذلك على النحو الآتي: 

 

1-الحديث دقيقتين للعضو، وثلاث دقائق لرؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية.

 

2-عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية . 

 

3- يتحدث جميع النواب مرة واحدة ثم يتم السماع لرد الوزير.

 

 4- الالتزام بموضوع الأداة، وحضور العضو فى الدور المحدد للإدارة.

 

وتبدأ المواجهة خلال الجلسة .بـ 140 اداة   رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية.

 

وتتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.                                                      

 

كما ينظر مجلس النواب  طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

 

ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.  ويناقش طلبات إحاطة وسؤال عما تعانيه  المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.

 

كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، بالإضافة إلي تعديلات مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره . 

حنفى جبالى مجلس النواب أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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