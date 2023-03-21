من حقهم شغل الوظائف الإدارية.. وزير التعليم يزف بشرى لحملة الماجستير والدكتوراه

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن ملف المستشفيات الجامعية يحظى باهتمام كبير، موضحا أن مصر لديها 120 مستشفى جامعي، وفي القريب العاجل سيتم الانتهاء من كافة الاحتياجات الخاصة بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، أثناء مواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بنحو 150 أداة رقابية.

وأكد عاشور، أنه جار التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الشراء الموحد، لتأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كاف بالمنشآت الطبية، خاصة وأن المستشفيات الجامعية إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية بها 35 ألفا و825 سريرًا، وهو ما يمثل نحو 30 % من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، وبها 321 ألف و250 ما بين أستاذ وأستاذ مساعد، متابعا:" تم إجراء 1.5 مليون عملية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية ذا مهارة خاصة".

وكشف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خطوات تطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، تبدأ خطة التطوير بميكنة البنية المعلوماتية للمستشفيات، ليكون هناك ملف طبي واحد للمريض لسهولة الحصول على الخدمة والمتابعة الدقيقة، إضافة للتشخيص عن بُعد، ووفقا للإحصائيات تم عمل أكثر من 250 ألف حالة تشخيص عن بُعد وأكثر المحافظات استفادة من هذه الخدمة محافظة الوادى الجديد.

ولفت عاشور، إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بشكل كامل لرفع جودة المنشآت الطبية لإدراجها فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للتوقيت الزمنى المتبع، إضافة للتنسيق الكامل مع مؤسسة "حياة كريمة" من خلال تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأكد الوزير، أن هناك عدة مداخل لحماية الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا، لافتا إلى أن حملة الماجستير والدكتوراه وفقا للجنة المشكلة التى أصدرت عدد من التوصيات بشأنهم، منها حقهم فى شغل الوظائف الإدارية الشاغرة بالجامعات التكنولوجية وفقا للإعلان والمحددات من الجامعات واجتياز الاختبارات، إضافة لحقهم فى شغل الوظائف الإدارية بالجامعات الأهلية وفقا للمحدات، وحقهم أيضا فى التقدم على موقع البوابة الإلكترونية أسوة بأقرانهم من الحاصلين على الليسانس والماجستير، وأخيرا تيسير حصولهم على درجة الدكتوراة بالمراكز البحثية المختلفة.