رئيس حقوق النواب: نعمل على تأهيل السجين لدمجه في المجتمع

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية أعلنت بدء التشغيل التجريبى لـ مراكز الإصلاح والتأهيل بـ العاشر من رمضان الشرقية، وأخميم الجديدة سوهاج، و15 مايو القاهرة.



وأضاف خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن هذا يأتى فى إطار افتتاحات كثيرة لـ مراكز الإصلاح، والتى تكون بديلة لـ السجون، وهناك مراعات لـ عمليات الافتتاح فى أكثر من محافظة.



ولفت إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل، تأتى نتيجة تغيير مفاهيم موجودة منذ قديم الزمن، وأن هناك سجون لم يحدث لها تطوير أو تحديث منذ سنوات طويلة.



وأشار إلى أن السجون فى الفترة الأخيرة أصبحت مكتظة بسبب الزيادة السكانية، وارتفاع معدلات الجريمة، ولذلك يتم عمل مراكز الإصلاح والتأهيل.



وأوضح أن ما يحدث حاليًا هو تغير لـ مفاهيم كثيرة، منها: تم تعديل القانون الخاص بالسجون، وتم تحويل اسم سجن لـ مراكز الإصلاح والتأهيل، والسجين لـ نزيل، والسجان لـ مشرف.



وكشف أن هناك تأهيل لـ السجين لـ دمجه للمجتمع، ويتم علاجه وتأهيله وتعليمه، وتعلم الحرف، وتنمية الهوايات، وأشياء كثيرة مميزة.

