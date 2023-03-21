مصر للطيران تعلن تغيير موعد رحلاتها إلى ألمانيا بسبب إضراب بمطار ميونيخ

أعلنت مصر للطيران، تغيير موعد رحلتها الجوية، المقررة بعد غدا الخميس، إلى ألمانيا، في ضوء ما ورد من إدارة مطار ميونيخ، والذي يفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونيخ يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة ميونيخ.

قالت مصر للطيران، إنه تجنباً لتأثر رحلتي مصر للطيران من وإلى ميونيخ في هذا اليوم بالتكدس والازدحام المتوقع، يرجى من عملاء مصر للطيران العلم بأن رحلة الذهاب يوم الخميس 23 مارس 2023 رقم MS787 القاهرة/ميونيخ ستقلع الساعة 12.00 ظهراً بتوقيت القاهرة، فيما تقلع رحلة العودة MS788 الساعة 16.00 بتوقيت ميونيخ.

وتابعت: كما يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلة رقم MS788 من ميونخ إلي القاهرة ضرورة التواجد قبل 4 ساعات من موعد الإقلاع المقرر لتجنب التأخير الناتج عن الإضراب.

ويرجى من المسافرين في هذا التاريخ ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

