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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تجربة رائدة| البرلمان العربي يشيد بمراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية.. شاهد

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية

قال عادل بن عبد الرحمن العسومي ، رئيس  البرلمان العربي  ، تعليقا على إنجازات وزارة الداخلية المصرية في مراكز الإصلاح والتأهيل، إن الخطوة بمثابة تعزيز للإرادة المصرية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيد جدية العمل، وحرص على استمرار الخطة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار عادل بن عبد الرحمن العسومي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة "، والمذاع على فضائية "المحور"، إلى أن هذه الخطوات تبرز أهمية ملف حقوق الإنسان واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي به، وأن مصر تسير في هذا الملف بخطى ثابتة.

 

وتابع "العسومي"، أن البرلمان العربي يرى أن التجربة المصرية نحو تأهيل المراكز هي تجربة رائدة يجب أن تعمم على باقية الدول العربية.

 

ولفت "العسومي"، إلى أن مصر بهذه الخطوة تكون قد نجحت في رفع مستوى حقوق الإنسان للنزلاء، وما شهدناه اليوم يفوق الدول التي تنتقد مصر في هذا الجانب، ويغير المفاهيم القديمة.

 

وتابع: نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وصلته مصر من هذا التقدم، وهو مصدر فخر للدول العربية. 

 

البرلمان العربي توك شو عادل بن عبد الرحمن العسومي برنامج 90 دقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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