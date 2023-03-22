باريس تشتعل.. شاهد| اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

تصاعد العنف مع اشتباك الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، حيث استخدم رجال الأمن قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في الساحة.

وتظاهر الآلاف أمس الثلاثاء، مع استمرار خروجهم للشوارع ضد مشروع قانون التقاعد الجديد، حيث دعت النقابات مرة أخرى المواطنين إلى التظاهر ضد القانون الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي لرفع سن التقاعد.

ومع حلول الظلام، اندلعت أعمال شغب في المسيرة، وبدأ المتظاهرون في إلقاء الألعاب النارية والزجاجات على الشرطة.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن 855 شخصًا اعتقلوا في فرنسا خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد بعد أن تم تمريره متجاوزا تصويت البرلمان يوم الخميس.

وقال دارمانين، بعد زيارة مركز للشرطة في باريس لقناة “بي.إف.إم.تي” الفرنسية: "منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصا في فرنسا، 729 منهم في باريس".