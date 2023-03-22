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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تشارك مظاهر احتفال المصريين بشهر رمضان بصنع "فانوس" بإعادة استخدام المخلفات

صدى البلد

 

احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك قدمت وزارة البيئة من خلال الادارة العامة للثقافة والتوعية  بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميمًا مميزًا ل"فانوس رمضان" من مكونات صديقة للبيئة، والذي يعد أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التى لها وقع خاص فى عقل ووجدان الشعب المصري للتعبير عن البهجة والإحتفال بقدوم الشهر الكريم.

وقام فريق التوعية بالوزارة بتصميم "فانوس رمضان" إيمانًا بالدور التوعوي للوزارة، حيث تم استخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل، وذلك من ورق وكرتون وكانز وسوليفان، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة  استخدام المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحرص الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وعلب الكانز والسيديهات وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كإحدى الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات.

صديقة للبيئة البيئة مظاهر إحتفال المصريين

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