هالة صدقي تبكي عقب انتهائها من تصوير مسلسل جعفر العمدة.. شاهد

انتهت الفنانة هالة صدقي من تصوير مسلسل “جعفر العمدة”، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2023.

ونشرت هالة صدقي فيديو عقب انتهاء التصوير، وظهرت باكية في الفيديو برفقه المخرج محمد سامي، عقب الانتهاء من تصوير المشهد الأخير لها.

وعلقت هالة صدقي علي الفيديو كاتبة: “وتوتة توتة وفرغت الحدوتة ومضطرة اسامحهم لاني حقيقي استمتعت جدا بالشغل مع فنانين حقيقيين وكواليس أجمل وفنانات قمرات”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وكشف المخرج محمد سامى عن تفاصيل عمله الجديد جعفر العمدة الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان.

وقال محمد سامى خلال لقاء له نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى: المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل يفقد ابنه الرضيع ويظل يبحث عنه طوال حياته على الرغم من أنه بجواره وموجود معه.