محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات

كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وعدد 7 أمهات مثاليات شاركن بمسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة حمدية محمد شعبان وكيل وزارة االتضامن الاجتماعي بالفيوم، وممثلى عدد من الجمعيات الخيرية.
خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للأمهات المثاليات المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، كما هنأ كافة الحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وحلول شهر رمضان الكريم، معرباً عن سعادته لمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهم، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم.
وثمن "الأنصاري" الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن التنشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتاً إلى أن الأم هي سبب الوجود فى هذه الحياة، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعاً لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم.
وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التى تهتم بشأن المرأة، مثمناً الدور الذى تقوم به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الوطنى، التى تعمل جاهدة فى كافة مجالات التنمية المجتمعية.
فيما قدمت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، شكرها وتقديرها لمحافظ الفيوم علي حرصه على تكريم الأمهات المثاليات والتواجد معهن فى كافة الفعاليات بشكل منتظم.
وفى ختام اللقاء قام محافظ الفيوم، بتسليم الأمهات المثاليات شهادات التقدير والمبالغ المالية، وعدد من رحلات العمرة، تقديراً لدورهن في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تُساهم في بناء مجتمع صالح، كما قدم شهادات تقدير لممثلى الجمعيات الخيرية المساهمة فى التكريم.