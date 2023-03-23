عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احذر أمر يفسد الصوم .. يقع فيه الكثير أثناء السحور

السحور
السحور

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ شائعاً عند البعض وهو أنهم يمكنهم الأكل والشرب فى وجبة السحور إلى أن يقول المؤذن "أشهد أن لا إله إلا الله" أو الى أن ينتهى الأذان، إلا أن هذا خطأ ويفسد الصيام.


وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإمساك عن الطعام والشراب عندما يقول المؤذن لفظ "الله" فى الأذان - "الله أكبر" - فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامه.


وأشارت الى أن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ، فيكون الصيام بذلك فاسدا، فيجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت.

تبدأ من الليلة.. كيفية صلاة التراويح بطريقة سهلة وبسيطة

دعاء رمضان 2023 مكتوب ومستجاب .. كلمات مأثورة عن النبي

حكمة النبي في تأخير السحور

إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور وهذا ما انتبه إليه علماء الصحة وأكدوا أن تأخير السحور فيه إفادة للجسم ويحميه من أضرار طول فترة الصوم.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يرى في تأخير السحور بركة في كل شيء، في الصحة والوقت، وكان يؤخر السحور حتى يفصل بينه وبين أذان الفجر مقدار خمسين آية، أى إلى أن ما بين مدفع الإمساك وأذان الفجر مقدار خمسين آية والمصريون فطنوا إلى ذلك وجعلوا مدفع الإمساك بمثابة التحذير لقرب موعد الفجر؛ اتباعا لسنة النبي.
 

والسحور ضرورة لما فيه من بركة، بحسب حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أجاز لأحد الصحابة أن يتسحر ولو على حسوات أي رشفات أو جرعات من الماء.

صلاة التراويح .. كم ركعة وكيفية أدائها وما السور التى تقرأ فيها وهل صلاها النبي؟

دعاء اليوم الأول من رمضان 1444 مستجاب..ردده يرزقك من حيث لا تحتسب

حكم صيام من ترك السحور

لا حرج فيه صومه صحيح وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة.. السنة أن يتسحر؛ لقول النبي ﷺ: تسحروا فإن في السحور بركة في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر، فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة ليستعين بذلك على صيامه، فإن صام ولم يتسحر فلا حرج وصومه صحيح.

 

حكم ترك السحور فى رمضان

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم السحور فى رمضان وهل يؤثر على صحة الصوم؟

وأجاب الشيخ محمود صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن السحور ليس ركنا ولا واجبا من واجبات الصوم فتركه لا يؤثر على صحة الصيام، بل هو أمر مستحب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  من فعله أخذ الثواب عليه ومن تركه حرم ثوابه.

وأشار إلى أن النبي قال "السحور أكله بركة ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين". 

حكم صيام من ترك السحور حكمة النبي في تأخير السحور حكم ترك السحور فى رمضان السحور أدعية ما بعد السحور امور تفسد الصوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

وزير الري يلقى بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023

رضا عبد العال يعلن رفضه لخليفة فيريرا في الزمالك

شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها..وزير الري يؤكد على أهمية انعقاد المجموعة الإقليمية

الري: عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه بعنوان "العمل على التكيف لأجل الاستدامة"

احذر أمر يفسد الصوم .. يقع فيه الكثير أثناء السحور

رضا عبد العال يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ لاعبي المنتخب الأولمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى فى السحور؟

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ