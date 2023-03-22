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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان.. ورانيا يوسف تكشف تفاصيل خلافها مع إحدى الفنانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية. 

 

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 1.. ظهور صورة محمود الجندي بشريط أسمر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تحضيرات من أبطال المسلسل لشهر رمضان الكريم بتعليق الزينة في الحارة.

 

مسلسل كامل العدد الحلقة 3.. دينا الشربيني توافق على الزواج من شريف سلامة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني والذي يعرض حصريًا على منصة شاهد تطور كبير في علاقة ليلى (دينا الشربيني) بالدكتور أحمد مختار (شريف سلامة)، وكشفت الحلقة عن مصارحة ليلي للدكتور أحمد بحقيقة كونها أم لأربعة أطفال، ليصارحها بدوره أنه أرمل ولديه ثلاث أطفال.

 

رامز جلال يطرح أغنية برنامجه الجديد رامز نيفر إند

طرح الفنان رامز جلال الأغنية الدعائية لبرنامجه الجديد رامز نيفر اند، والمفترض بدء عرضه مساء غدا الخميس أول أيام موسم رمضان.

 

تعرف على مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

 

تبدأ مساء اليوم وفى تمام الساعة العاشرة مساء عرض أولى حلقات مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف. ويأتي العرض الثاني فى تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناتي ontv وontv دراما.

 

مسلسل المداح الحلقة ١.. صابر يحاول إنقاذ سلمى أبو ضيف

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل المداح أسطورة العشق أحداثا مثيرة حيث بدأت الحلقة بمديح فى مولد سيدى عبد الرحمن القناوى وظهرت أمينة “سلمى أبو ضيف” وهى ملبوسة بالجن الذى يعشقها ويحاول صابر المداح “حمادة هلال” أن يعالجها بالقرآن.

 

محدش هيعرفه.. طه الدسوقي بأكثر من لوك في مسلسل صفارة

ينطلق مساء غدا أولى حلقات مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين والذي يشاركه البطولة فيه الفنان الشاب طه الدسوقي.

 

مش عايزة أشهرها.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل خلافها مع إحدى الفنانات

تحل الفنانة رانيا يوسف، الليلة، ضيفة "حبر سري"، كونها أولى ضيوف البرنامج في الموسم الرمضاني الأجرأ لشاشة القاهرة والناس.

 

20 اسمًا جديدًا.. تعرف على الفنانين المنضمين للجزء الثاني من «رمضان كريم»|فيديو

 

طرحت قناة النهار تتر الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، والذي يكشف عن أسماء النجوم المشاركين فى الجزء الجديد، ويتخطى عددهم أكثر من 20 فنانًا وفنانة.

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