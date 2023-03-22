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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: حماية الوطن أشرف مهمة.. نصيحة عاجلة من شعب الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:
 

الرئيس السيسي: حماية الوطن هي أشرف مهمة يقوم بها أي إنسان..فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل عمل يتم باخلاص وتفاني هو أعظم عمل، مشيرا إلى أنه  دائما  ما يحب العمل على قلب رجل واحد.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها خلال زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، أنه أتمنى لكم التوفيق، معلقا: “استمروا وحسنوا دايما من ادائكم  لأن التعليم والتدريب هو كل شئ”.

 

قبل قرار الفيدرالي الأمريكي.. نصيحة عاجلة من شعب الذهب |تفاصيل
أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتباطا كبيرا بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار رفع الفائدة أو تثبيتها بـ أسعار الذهب.
وأشار هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع قيمة الدولار تدفع المستهلكين لبيع الذهب والاتجاه لشراء الدولار على اعتبار أن الفائدة تزداد والعكس صحيح، متوقعا أن يقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة أو زيادة طفيفة وفي الحالتين في مصلحة الذهب.

 

الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس بداية شهر رمضان
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد أول أيام رمضان؛ مؤكدة عدم استقرار الأجواء بفترات الليل والنهار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه متوقع أن تشهد حالة الطقس برودة ليلاً وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نهارًا؛ لتكون العظمى 27 نهارًا على القاهرة الكُبّرى وفقا لهيئة الأرصاد.

 

الفراخ بـ65 جنيها للكيلو.. التموين تزف بشرى عن منافذ السلع في رمضان
كشف المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل عمل منافذ الوزارة خلال شهر رمضان.

وأضاف عبدالمنعم خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاربعاء، أن المجمعات والمنافذ تعمل بعد الافطار وحتى الساعة 11 مساء، متابعا أن المنافذ التابعة للوزارة منتشرة في كل ربوع مصر.

 

اللي يجي جنبي بخربشه.. رانيا يوسف : المتحرشين اعتذروا لى والمسامح كريم
حلت الفنانة رانيا يوسف،  ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

وتحدثت  رانيا يوسف في حوارها في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس "، عن بلاغاتها ضد المتحرشين على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

رحمة أحمد: قلقانة جدا قبل عرض مسلسل الكبير الجزء السابع
أعربت الفنانة رحمة أحمد " مربوحة "، أنها قلقه جداً من الجزء السابع من مسلسل الكبير كون التحدي صعباً بعد صعودها الكبير في أول أدوارها في العمل الموسم الماضي وسط سقف توقعات مرتفع من الجمهور.

 وقالت: "شخصية مربوحة  فيها تحدي   صعب هذا العام لأننا عاوزين  نبقى عند حسن ظن الناس لان سقف  التوقعات عالي.

 

ظهور بشكل صادم.. تغير ملامح شيرين في أحدث ظهور لها.. شاهد
كشف تقرير تم إذاعته عبر فضائية “العربية”، أنه بعد فترة من الغياب أثارت جدلا في مصر، عادت النجمة شيرين عبد الوهاب للظهور، في صورة متداولة داخل أحد "الاستديوهات"، وهي تسجل واحدة من أغانيها.

شيرين اختفت لفترة مع زوجها الفنان حسام حبيب بعد حفلها الذي أحيته في الكويت، وطاردتهما أنباء تفيد بوقوع خلافات كبيرة بينهما لكن حسام حبيب رد على تلك الأنباء بأنها عارية تماما من الصحة، وأن علاقتهما ممتازة ويعملان على أغان جديدة

 

لو اتجوز هفرحله.. رد غير متوقع من غادة عادل عن علاقتها بطليقها
حلت الفنانة غادة عادل، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " أنا والقناع " المذاع على قناة " الحياة ".

وتحدثت  غادة عادل في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن علاقتها بزوجها السابق مجدي الهواري، قائلة:" امتتداح مجدي الهواري عن اقتناع حتى بعد انفصالنا  لأن هو معملش حاجة وحشة معايا ".

 

منافذ ثابتة ومتحركة.. تخفيضات ضخمة من وزارة الزراعة بداية رمضان
كشف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل استمرار مبادرة من “خير مزارعنا لأهالينا”؛ التي تواصل مسيرتها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المبادرة تعمل على توفير السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية؛ من خلال منافذ ثابتة ومتحركة؛ بالتنسيق مع المحافظين>

 

خالد يوسف يكشف كواليس إقناع محمد منير لـ غناء تتر سره الباتع
 كشف المخرج خالد يوسف، كواليس وتفاصيل موافقة المطرب محمد منير على غناء تتر مسلسل " سره الباتع ".

وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:"   محمد منير سمع لحن التتر من سره الباتع ،فوافق على الفور ".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولار وزارة الزراعة الغرفة التجارية بالقاهرة التجارة

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