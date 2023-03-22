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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد يوسف يكشف كواليس إقناع محمد منير لـ غناء تتر سره الباتع

محمد منير وخالد يوسف
محمد منير وخالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، كواليس وتفاصيل موافقة المطرب محمد منير على غناء تتر مسلسل " سره الباتع ".

 

مفيش مشهد سهل .. خالد يوسف عن سره الباتع : استخدمت تكنيك السينما

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وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:"   محمد منير سمع لحن التتر من سره الباتع ،فوافق على الفور ".

 

 وأضاف خالد يوسف:"   فاضلي يومين تصوير في مسلسل سره الباتع، وننتهى من العمل بشكل كامل ".

 

وتابع خالد يوسف :"  تحمست لـ سره الباتع لأن الدراما  الخاصة بسره الباتع تتحمل 60 حلقة مش 30 حلقة".

 

 واكمل خالد يوسف :"  فترة تصوير سره الباتع وصلت لـ 18 أسبوع متواصلين "، مضيفا:" مفيش مشهد سهل في سره الباتع وكل مشهد به حكاية ".

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