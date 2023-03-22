خالد يوسف يكشف كواليس إقناع محمد منير لـ غناء تتر سره الباتع

كشف المخرج خالد يوسف، كواليس وتفاصيل موافقة المطرب محمد منير على غناء تتر مسلسل " سره الباتع ".

وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:" محمد منير سمع لحن التتر من سره الباتع ،فوافق على الفور ".

وأضاف خالد يوسف:" فاضلي يومين تصوير في مسلسل سره الباتع، وننتهى من العمل بشكل كامل ".

وتابع خالد يوسف :" تحمست لـ سره الباتع لأن الدراما الخاصة بسره الباتع تتحمل 60 حلقة مش 30 حلقة".

واكمل خالد يوسف :" فترة تصوير سره الباتع وصلت لـ 18 أسبوع متواصلين "، مضيفا:" مفيش مشهد سهل في سره الباتع وكل مشهد به حكاية ".