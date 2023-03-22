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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش مشهد سهل .. خالد يوسف عن سره الباتع : استخدمت تكنيك السينما

خالد يوسف
خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل وكواليس تأليف وإخراج مسلسل " سره الباتع " المقرر إذاعته في شهر رمضان 2023.

 

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وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:"  مش أول مرة أقوم بتأليف وإخراج عمل فني".

 وأضاف خالد يوسف:"  سره الباتع يعتبر التجربة الدرامية الأولى لي "، مضيفا:" كنت حابب  أن أدخل الدراما التليفزيونية بموضوع يستحق ".

 وتابع خالد يوسف :"  تحمست لـ سره الباتع لأن الدراما  الخاصة بسره الباتع تتحمل 60 حلقة مش 30 حلقة".

 واكمل خالد يوسف :"  فترة تصوير سره الباتع وصلت لـ 18 أسبوع متواصلين "، مضيفا:" مفيش مشهد سهل في سره الباتع وكل مشهد به حكاية ".

 ولفت خالد يوسف:" استخدمت تكنيك السينما في مسلسل سره الباتع"، مضيفا:" نامل ان ينال سره الباتع إعجاب الجمهور في رمضان".

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