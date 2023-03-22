مفيش مشهد سهل .. خالد يوسف عن سره الباتع : استخدمت تكنيك السينما

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل وكواليس تأليف وإخراج مسلسل " سره الباتع " المقرر إذاعته في شهر رمضان 2023.

وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:" مش أول مرة أقوم بتأليف وإخراج عمل فني".

وأضاف خالد يوسف:" سره الباتع يعتبر التجربة الدرامية الأولى لي "، مضيفا:" كنت حابب أن أدخل الدراما التليفزيونية بموضوع يستحق ".

وتابع خالد يوسف :" تحمست لـ سره الباتع لأن الدراما الخاصة بسره الباتع تتحمل 60 حلقة مش 30 حلقة".

واكمل خالد يوسف :" فترة تصوير سره الباتع وصلت لـ 18 أسبوع متواصلين "، مضيفا:" مفيش مشهد سهل في سره الباتع وكل مشهد به حكاية ".

ولفت خالد يوسف:" استخدمت تكنيك السينما في مسلسل سره الباتع"، مضيفا:" نامل ان ينال سره الباتع إعجاب الجمهور في رمضان".