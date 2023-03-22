عفاف مصطفى: خايفة على صحة خالد يوسف من مسلسل "سره الباتع"

كشفت الفنانة عفاف مصطفى كواليس مسلسل “سره الباتع” المقرر فى عرضه فى المارثون الرمضاني 2023 ومن إخراج خالد يوسف.

وقالت عفاف مصطفى من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ست الستات” :"المخرج خالد يوسف بيجي من الساعة 4 الفجر قبل الممثلين، وبيقود مجاميع فيها 4000 شخص وأنا خايفة على صحته من مسلسل سره الباتع".

وأضافت عفاف مصطفى :"مسلسل سره الباتع المجهود فيه فوق طاقة البشر والمخرج خالد يوسف مش بيفوت الهوا، وحتى الكلمة عنده مهمة، وأنا تعاونت معه في عملين، ولكن في سره الباتع فوجئت بأنه شخصية تانية مختلفة تماما عن السينما".

تفاصيل مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

أحداث المسلسل

"سره الباتع" مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال