عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس النوم.. شمس الكويتية تشارك متابعيها صورا من كواليس مسلسل سره الباتع

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة  شمس الكويتية صور جديدة مع متابعبها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابةمن كواليس تصوير مسلسل رمضان “سره الباتع” .

 

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

وظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي ملابس النوم فظهرت بقميص طويل باللون الجنزاري وبتطريزات باللون البيج، واختارت عليه روب بنفس اللون وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

بالدولار والمصري.. سعر فستان هيفاء وهبي يتثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

 

وأكملت شمس الكويتية، إطلالتها بمكياج ناعم، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالماسكرا والآي شادو الناعم والاي لاينر بألوان مختلفة، والكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه.

 

شمس الكويتية


وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلة بتسريحة إنسابية ناعمة على ظهرها واكتافها

 

شمس الكويتية

 

واكملت شمس الكويتية،  بارتداء الإكسسورات الناعمة، بقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.

شمس شمس الكويتية إطلالة شمس الكويتية تفاصيل إطلالة شمس الكويتية مسلسل “سره الباتع”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

على مساحة 57 فدانًا.. مصر تبني الهرم الرابع في الجيزة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

تصميم مختلف.. بلقيس فتحي بإطلالة غريبة ومختلفة للغاية

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

ترشيحاتنا

مصرع شخص في حادث تصادم سيارتي نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

رئيس وزراء المجر يشكر الإمام الأكبر على حسن الاستقبال.. ويثني على دور الأزهر

جامعة عين شمس تعلن جداول المحاضرات خلال شهر رمضان

بـ 16 طائرة مسيرة.. هجوم روسي كبير على العاصمة الأوكرانية|تفاصيل

فصل 14 طالبة ثانوية عامة من مدرسة في الهرم وتحويلهن لمنازل|اعرف السبب

يموت من يقربها.. أسرار بحيرة النطرون ذات اللون الأحمر في إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يموت من يقربها.. أسرار بحيرة النطرون ذات اللون الأحمر في إفريقيا

خلل الدم ونقص البوتاسيوم .. معلومات عن مرض الفنانة شيرين الطحان

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ