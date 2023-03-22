بملابس النوم.. شمس الكويتية تشارك متابعيها صورا من كواليس مسلسل سره الباتع

شاركت المطربة شمس الكويتية صور جديدة مع متابعبها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابةمن كواليس تصوير مسلسل رمضان “سره الباتع” .

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

وظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي ملابس النوم فظهرت بقميص طويل باللون الجنزاري وبتطريزات باللون البيج، واختارت عليه روب بنفس اللون وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت شمس الكويتية، إطلالتها بمكياج ناعم، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالماسكرا والآي شادو الناعم والاي لاينر بألوان مختلفة، والكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه.

شمس الكويتية



وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلة بتسريحة إنسابية ناعمة على ظهرها واكتافها

شمس الكويتية

واكملت شمس الكويتية، بارتداء الإكسسورات الناعمة، بقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.