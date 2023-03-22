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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبة الذهب تكشف سعر عيار 21 بمصر اليوم | شاهد

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسعارالذهب في مصر اليوم الأربعاء، وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

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بيع دلوقتي.. أسعار الذهب اليوم في مصر


وقال هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن أسعار الذهب تشهد تحركا خلال الوقت الحالي وخاصة مع انتظار قرار البنك الفدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، مضيفا أن سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 2,269 شراء 2,291 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 22 بيع 2,080 شراء 2,100 جنيه.

 

سعر جرام الذهب


وأضاف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 1,985 شراء 2,005 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,701 شراء 1,719 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 14 بيع 1,323 شراء 1,337 جنيه.


وتابع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الاونصة بيع 70,553 شراء 71,263 جنيه، والجنيه الذهب بيع 15,880 شراء 16,040 جنيه، والكيلو بيع 2,268,571 شراء 2,291,429 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأسعار غير حقيقية.

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