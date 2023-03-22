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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيع دلوقتي.. أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الأربعاء 22-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنيين عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,269 شراء 2,291 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,080 شراء 2,100 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,985 شراء 2,005 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,701 شراء 1,719 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,323 شراء 1,337 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,134 شراء 1,146 جنيه

اسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 70,553 شراء 71,263 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,880 شراء 16,040 جنيه
الكيلو بيع 2,268,571 شراء 2,291,429 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب أمس

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,217 شراء 2,251 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,032 شراء 2,064 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,940 شراء 1,970 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,663 شراء 1,689 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,293 شراء 1,313 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,109 شراء 1,126 جنيه

اسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 68,953 شراء 70,019 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,520 شراء 15,760 جنيه
الكيلو بيع 2,217,143 شراء 2,251,429 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب أول أمس

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,280 شراء 2,314 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,090 شراء 2,121 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,995 شراء 2,025 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,710 شراء 1,736 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,330 شراء 1,350 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,140 شراء 1,157 جنيه

اسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 70,908 شراء 71,974 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,960 شراء 16,200 جنيه
الكيلو بيع 2,280,000 شراء 2,314,286 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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