بيع دلوقتي.. أسعار الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الأربعاء 22-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنيين عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,269 شراء 2,291 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,080 شراء 2,100 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,985 شراء 2,005 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,701 شراء 1,719 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,323 شراء 1,337 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,134 شراء 1,146 جنيه
اسعار الذهب اليوم
الاونصة بيع 70,553 شراء 71,263 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,880 شراء 16,040 جنيه
الكيلو بيع 2,268,571 شراء 2,291,429 جنيه
سعر الذهب أمس
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,217 شراء 2,251 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,032 شراء 2,064 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,940 شراء 1,970 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,663 شراء 1,689 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,293 شراء 1,313 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,109 شراء 1,126 جنيه
اسعار الذهب اليوم
الاونصة بيع 68,953 شراء 70,019 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,520 شراء 15,760 جنيه
الكيلو بيع 2,217,143 شراء 2,251,429 جنيه
سعر الذهب أول أمس
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,280 شراء 2,314 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,090 شراء 2,121 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,995 شراء 2,025 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,710 شراء 1,736 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,330 شراء 1,350 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,140 شراء 1,157 جنيه
اسعار الذهب اليوم
الاونصة بيع 70,908 شراء 71,974 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,960 شراء 16,200 جنيه
الكيلو بيع 2,280,000 شراء 2,314,286 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.