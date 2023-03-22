ظهور بشكل صادم.. تغير ملامح شيرين في أحدث ظهور لها.. شاهد

كشف تقرير تم إذاعته عبر فضائية “العربية”، أنه بعد فترة من الغياب أثارت جدلا في مصر، عادت النجمة شيرين عبد الوهاب للظهور، في صورة متداولة داخل أحد "الاستديوهات"، وهي تسجل واحدة من أغانيها.

شيرين اختفت لفترة مع زوجها الفنان حسام حبيب بعد حفلها الذي أحيته في الكويت، وطاردتهما أنباء تفيد بوقوع خلافات كبيرة بينهما لكن حسام حبيب رد على تلك الأنباء بأنها عارية تماما من الصحة، وأن علاقتهما ممتازة ويعملان على أغان جديدة.

احتفى البعض بعودتها

المثير في ظهور شيرين الجديد طبقا لرواد المنصات الإجتماعية هو اكتسابها وزنا زائدا وملامح تبدو شاحبة واحتفى البعض بعودتها.