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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يشارك بثا مباشرا في جولة تفقدية لافتتاح مسجد مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قام الإعلامي أحمد موسى بعمل بث مباشر عبر صفحته عبر الفيس بوك في جولة تفقدية من مسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة قبل افتتاحه في أول ليالي رمضان.

وشارك في البث الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي محمد الباز، وقال نشأت الديهي كل عام وانتم بخير وأول ليلة في رمضان تكون افتتاح أكبر مسجد في الشرق الأوسط هذا فأل خير وفآل حسن للقادم بإذن الله.

مصر بلد الأزهر الشريف

 

وقال الإعلامي محمد الباز، كل سنة والكل بخير اليوم احنا موجودين في افتتاح المركز الإسلامي في ساحة مسجد مصر أكبر مسجد في الشرق الأوسط في العاصمة الأدارية الجديدة، وقال الإعلامي خالد نحن هنا من قلب القاهرة ومن قلب بلد الأزهر الشريف واحنا موجودين وبنبني وهنظل نبني.

مسجد مصر العاصمة الأدرية الجديدة رمضان نشأت الديهي الإعلامي محمد الباز

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