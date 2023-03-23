مش هيموت.. نشأت الديهي يمازح أحمد موسى بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن العاصمة الإدارية الجديدة، دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، معلقا "الناس لو شافت اللي بيحصل في العاصمة الإدارية هي بمثابة خلية نحل تعمل.

وقال : افتتاح حقيقي من القلب للعاصمة الإدارية الجديدة، لأن مصر هي عاصمة العالم الإسلامي والشرق الأوسط، وتعتبر هي القلب النابض للإسلام الحقيقي.

فيما أكد أحمد موسى، أن ما تم من انشاء مسجد مصر ومركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية اليوم، هي فكرة عبقرية خلال أول ليلة منايام الشهر الفضيل يت الافتتاح، في فجر أول ليلة رمضانية.

بالمزاح مع الإعلامي أحمد موسى

ويقوم نشات الديهي بالمزاح مع الإعلامي أحمد موسى بأن هناك شائعة تم تداولها، مجملها من خلالها وفاه أحمد موسى، ليعلق “ أحمد موسى أهو مش هيموت”.