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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انقسام داخل الزمالك بشأن ملف المدرب الجديد

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة مصر أمام زامبيا في لقاء الإياب ستكون مختلفة تمامًا، مشيرا إلى أن روجيرو ميكالي المدير الفني استطاع تقديم مباراة جيدة رغم معاناة اللاعبين من عدم المشاركة مع فرقهم في الدوري المصري.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لدي انطباع ايجابي عن ميكالي الذي تعامل جيدًا مع اللقاء، ولكن عليه أن يتعامل جيدا في لقاء العودة وترميم الدفاع بشكل جيد، ومنتخب مصر الأوليمبي سنحت له عدة فرص في الشوط الأول، ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل".

وتطرق عبدالملك للحديث عن مدرب الزمالك الجديد، وقال: "الأقرب قد يكون مؤمن سليمان أو خالد جلال، هذان الثنائي المتواجدين على الساحة والموضوع مُحير بالنسبة لي، كان من الأفضل حسم الاتفاق مع مدرب جديد قبل اعلان قرار اقالة فيريرا".

وأتم: "هناك انقسام واضح في ملف المدرب الجديد لنادي الزمالك، ولا أحد يعرف ماذا يريدون في الفترة المقبلة، ويجب حسم الملف سريعا سواء بالتعاقد مع مدرب مصري جديد أو التعاقد مع أجنبي".

الدوري المصري الزمالك منتخب مصر نادي الزمالك أحمد عيد عبدالملك مدرب الزمالك

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