على مساحة 15 ألف متر.. معلومات عن مركز مصر الثقافي الإسلامي

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقرير فيديو عن معلومات عن مركز مصر الثقافي الإسلامي.

وجاء فى التقرير أن مركز مصر الثقافي الإسلامي، مبنى على مساحة 15 ألف متر مربع ويضم أحد أكبر مساجد العالم، وهو أحد أضخم المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح التقرير أن المبنى يتوسط قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، ويضم مسجد مصر، أحد أكبر المساجد فى العالم.

وكشفت القناة أن المبنى يحتوي على منطقة الخدمات والمكتبة الإسلامية المركزية، ويضم مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات، ويحتوى على قاعات لتحفيظ القرآن.