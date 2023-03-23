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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على عدد من بروتوكولات التعاون

الدكتور أشرف حسين
الدكتور أشرف حسين الغندور

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على المقترح المقدم من كلية التربية الرياضية بنين بتنظيم مبادرة مجتمعية تحت عنوان "كليتنا بلا تنمر" مع تعميم فكرة المبادرة على مستوى الجامعة لتكون جامعة بلا تنمر لتسليط الضوء على تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع المصري، وتشكيل لجنة مختصة لعرض رؤيتها وتوصياتها في هذا الشأن.

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ووافق المجلس علي عدد من برتوكولات التعاون بين كل من جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية التربية ومدرسة صلاح الدين الدولية، وبرتوكول التعاون بين كلية الزراعة سابا باشا والهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي بشأن تبادل الخبرات والدراسات في مجال المرض النفسي.
وأحيط المجلس علماً بأنشطة عدد من كليات الجامعة والندوات المختلفة التي تتناول عدد من القضايا الهامة مثل ندوة كلية الحقوق بعنوان "مصر الدور- المستقبل"، وندوة الصحة النفسية، وتنظيم معارض اهلا رمضان لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك المعارض الزراعية والصناعية وندوات التوعية الدينية لشباب الجامعة والتطرف الفكري ومواجهة التحرش وندوات عن مواجهة الكوارث والزلازل وورش عمل مختلفة لتطوير الحرف اليدوية. 

 

وأحيط المجلس علماً بتنظيم كلية التربية لقافلة محو الأمية إلي قرية أول العامرية وملتقي التوظيف الثاني، وتنظيم كلية العلوم لحملة 100 مليون صحة ودورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، وغيرها من أنشطة خدمة المجتمع المختلفة لخدمة العاملين والطلاب بالجامعة.

الاسكندرية رمضان كلية العلوم جامعة الإسكندرية كلية الحقوق 100 مليون صحة المجتمع المصري الدراسات العليا

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