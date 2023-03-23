يتم تصديرها لمحافظات بحري.. رواج في السلع الرمضانية والتمور بأسوان|شاهد

في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا مصر أحد أهم سمات شهر رمضان بصعيد مصر هي تناول البلح على مائدة رمضان.

قال أحد التجار، خلال تقرير ببرنامج صباح الخير يا مصرالمُذاع على القناة الأولى المصرية؛ أن أسعار البلح في سوق أسوان تتراوح ما بين 30 و50 جنيهًا، وهي أسعار لم تشهد ارتفاعًا نظرًا لأنه إنتاج محلي، ويوجد اكتفاء ذاتي منه، ويتم تصديره لمحافظات الوجه البحري.

وأشار أحد المواطنين إلى أنه يحرص على شراء بلح الملاكابي، حيث يضعها في الحليب بعد تناول وجبة الإفطار، وأضاف آخر أنه يحرص على شراء احتياجاته لشهر رمضان، ولا سيما البلح حيث يشتري 10 كيلو بلح سكوتي.

وفي السياق ذاته، قال أحد التجار في السوق إنه يوجد العديد من أنواع البلح في سوق أسوان مثل البلح البلدي وبلح سكوتي وبلح برتمودة وبلح ملاكابي، موضحًا أن الإقبال الأكبر يكون على البلح السكوتي.



