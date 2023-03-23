أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان مرة أو مرتين.. اغتنم الفرصة

أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان.. محل بحث الكثيريين على مواقع الإنترنت، ويكون بحثهم عن طرق ختم القرآن في رمضان ، ولذلك لما لختم القرآن الكريم في شهر رمضان من فضل عظيم، فهو شهر القرآن حيث أنزل الله -عز وجل- القرآن الكريم على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قال -تعالى-: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدىٰ والفرقان)، وفي ليلة القدر تحديدا؛ قال - تعالى-: (إنا أنزلناه في ليلة القدر).

طريقة ختم القرآن في رمضان، ومما يدل على أهمية القرآن في رمضان أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعرضه على جبريل -عليه السلام- في رمضان من كل عام، وفي العام الذي توفي فيه رسول الله، عرضه عليه مرتين، وقد خص الله رمضان بالقرآن؛ فقيل إن الله أنزله إلى السماء دفعة واحدة في رمضان، ثم أنزله مقسما على دفعات إلى رسول الله، وقيل إن أول دفعة نزلت منه كانت في ليلة القدر، وقيل إن بداية نزوله كانت في شهر رمضان في ليلة القدر، وقد كان السلف الصالح يظهرون اهتمامهم بالقرآن في هذا الشهر الفضيل؛ فمنهم من كان يختم القرآن كل عشرة أيام، ومنهم كل سبعة أيام، ومنهم كل ثلاثة أيام.

طريقة ختم القرآن مرتين في رمضان

يستطيع المسلم أن يختم القرآن مرتين في شهر رمضان: بقراءة جزأين كل يومٍ، وبقراءة عشر صفحات في أربعة أوقات مختلفة من اليوم، أو قراءة ثمان صفحات بين كلّ أذانٍ وإقامةٍ، أو بعد كل صلاة.ختم القرآن مرة واحدة في رمضان يمكن ختم القرآن الكريم مرةً واحدةً في شهر رمضان؛ بقراءة جزءٍ كلّ يومٍ، فالجزء عبارةٌ عن عشرين صفحةً، ويُقسم إلى أربعة أجزاء، تُقرأ في أربعة أوقات مختلفة، كل جزء منها خمس صفحاتٍ، فتُقرأ الخمس صفحات الأولى بعد صلاة الفجر، والخمس الثانية من بعد صلاة الظهر أو العصر، ثمّ خمس صفحاتٍ بعد صلاة المغرب، ثمّ تُقرأ الصفحات الخمس الأخيرة بعد صلاة التراويح، أو حين السحور، وبذلك يكون المسلم قد ختم القرآن مرّةً واحدةً في شهر رمضان بسهولةٍ ويُسرٍ.كما يُمكن تقسيم الجزء إلى خمسة أجزاءٍ، كلّ جزءٍ منها أربع صفحاتٍ، فتُقرأ كل أربع صفحاتٍ ما بين الأذان والإقامة لكلّ صلاةٍ، فيكون بذلك قد أتم قراءة جزءٍ كامل في اليوم، ويُختم القرآن مرّةً واحدةً في الشهر.

دعاء ختم القرآن في رمضان

اللهم ارحمني بالقرءان واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر *اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه



اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة



اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.



اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ياأرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا

شروط ختم القرآن

لم يرد في السنة النبوية المطهرة تحديد مدة معينة لختم القرآن الكريم، وإن ورد ذم من يهجر كتاب الله تعالى، أو تطول مدة ختمته له، أما بالنسبة للمدة المناسبة لختم كتاب الله فقد جاء في السنة: (سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم ‏يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومًا، ثم قال في شهر)،وقد جاء في رواية أخرى: (اقرَأْ القرآنَ في كلِّ شهرٍ ، قال : قلتُ : إنِّي أجدُ قوَّةً. قال: فاقرأْهُ في عشرينَ ليلةٍ، قال: قلتُ: إنِّي أجدُ قوَّةً. قال: فاقرأْهُ في سبعٍ ولا تزِدْ على ذلكَ).

واستنتج بعض العلماء من ذكر مدة الأربعين يومًا أو الشهر أنّه يكره تجاوز هذه المدة لختم القرآن الكريم، والصحيح أنّ ذكر تلك المدة إنّما جاء على سبيل الاستحباب، وحتى لا يتعاهد المسلم القرآن ولا يهجره، أما أقل مدة لختم القرآن الكريم فهي ثلاثة أيام، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: (لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث).

وهذا النهي في الحديث يفيد الكراهة، وقد اختلف العلماء في نهي النبي عليه الصلاة والسلام هل كان نهيًا خاصًا لحادثة معينة، أم نهي على العموم، فذهب كثير من الفقهاء وعلماء السلف على أنّه نهي خاص في حالة قصد المداومة على هذا العمل من غير مناسبة زمانية أو مكانية، فلا حرج على المسلم ختم القرآن في أقل من ثلاثة في رمضان وليلة القدر، أو في المسجد الحرام حيث يتضاعف الأجر كما فعل كثير من السلف والتابعين كقتادة ومجاهد، وقيل إنّ سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ختم القرآن في أقل من ثلاث خشية أن تتسلل السآمة إلى نفس العبد، أو ألا يعقل معاني القرآن.