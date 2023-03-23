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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المقاولون العرب تكرم المحافظ خالد فودة لدوره في تنمية جنوب سيناء

المقاولون العرب تكرم
المقاولون العرب تكرم فودة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع الاستثمار والتطوير العقاري لشركة المقاولون العرب

 حيث قام مبارك منصور بإهداء المحافظ  درع التميز لما قام به من مجهود كبير في تنظيم و إنجاح الفاعليات والمؤتمرات العالمية علي أرض سيناء وعلي رأسها المؤتمر العالمي للمناخ بشرم الشيخ الذي حقق نجاحا كبيراً ابهر العالم و لدوره  القوي في أحداث التنمية  المستدامة علي أرض سيناء جنوب سيناء  الغالية .


و قال   اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء: ان ما تم تحقيقه  من نجاحات علي أرض سيناء هو  شهادة لمصرنا الحبيبة قيادتنا السياسية أمام العالم اننا نسير في الاتجاه الصحيح   بهدف رفعة اسم مصر  عالمياً وان ما تحقق من تنمية في ربوع مصرنا وما كان يحدث   إلا بوجود قيادة سياسية حكيمة و رشيدة واضعه نصب عينيها إقامة جمهورية جديدة تليق بعظمة وتاريخ عراقة مصر وشعبها العظيم.
 

تكريم فودة

IMG_٢٠٢٣٠٣٢٣_١٣٣٠٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٣_١٣٣٠٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٣_١٣٢٩٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٣_١٣٢٩٣٩
المقاولون العرب تكرم اللواء خالد فودة مبارك منصور التنمية

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