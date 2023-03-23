الأزمة المالية تدفع لبنان إلي حافة الهاوية..وصندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر

صرح صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن لبنان في وضع خطير للغاية، بسبب الأزمات المالية التي تواجهها البلاد.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان ارنستو راميرز، "تقدم الإصلاحات في لبنان "بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف".

وأشار راميرز إلي أنه كنا يتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان.

كما حث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على "تسريع" تنفيذ الإصلاحات للوصول إلى أموال الإغاثة.

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، أن الصندوق يشاهد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في لبنان والكثير لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في البنوك.

وتابع، يجب على الحكومة اللبنانية الاعتراف بالخسائر وعلى القطاع المصرفي أن يتمتع بالمصداقية.