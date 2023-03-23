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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية: تقديم برامج تدريبية لـ7 من هيئة تدريس إنجمينا التشادية

وفد تشادي يزور جامعة
وفد تشادي يزور جامعة الإسكندرية

قدم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، حقيبة تدريبية لعدد 7 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة إنجمينا بدولة تشاد، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 22 مارس 2023 الجاري، وذلك في إطار توطيد سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والدول الأفريقية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

وقد استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أعضاء الوفد التشادى أمس عقب إنتهاء البرنامج التدريبي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الله زكي منسق فرع الجامعة بتشاد. 

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وخلال الزيارة، أكد الغندور علي دعم الجامعة الكامل للأشقاء من الدول الأفريقية، ومد جسور التواصل معهم وتفعيلها في كافة المجالات وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أهم مقومات التقدم والتنمية، وأكد على إستعداد الجامعة لتكرار هذه البرامج التدريبية لتحقيق أقصي استفادة لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالدول الأفريقية. 
ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم الكبير لجامعة الإسكندرية وقياداتها علي توفير مثل تلك البرامج التدريبة المتميزة ورؤيتهم للمحتوي المتميز والهادف المقدم من جامعة الإسكندرية مما يساعدهم علي تطوير العملية التعليمية بجامعتهم. 
  وقد شمل البرنامح التدريبي تنمية مهاراتهم فى عدة مجالات هى " التميز المؤسسى، القيادة والفكر الاستراتيجي، تنمية مهارات القيادة التنفيذية، معايير الجودة في العملية التعليمية، ابتكارية حل المشكلات وصنع القرار، إعداد وإدارة المشروعات، الملكية الفكرية".

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