مياه الإسكندرية تعلن عن أماكن تواجد ومواعيد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الجمعة الموافق 24-3-2023 وحتي الجمعة الموافق 31-3-2023 فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى الأماكن التالية:

سيارة شرق :

امام رافع محمد نجيب سيدي بشر

من ١٠ صباحا ل ٥ عصرا

ومن ٨ مساء ل ١١ مساء

سيارة وسط :

بشاير الخير ٣ القباري امام مسجد الشهيد إلهامي

من ١٠ صباحا ل ٥ عصرا

سيارة غرب :

مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان

من ١٠ صباحا ل ٥ عصرا

امام فرع شركة المياه بالبيطاش

من ٨ مساء ل ١١ مساء

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وأوضحت الشركة أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها (التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الإستعلام عن الفواتير _ دفع الفواتير).

ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.