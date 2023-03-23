أمريكا.. إعصار قوي يضرب لوس أنجلوس |فيديو

ضرب إعصار قوي مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، وتسبب في مقتل 5 أشخاص، وتطاير أسطح عدد من المباني.

وقالت الأرصاد الجوية الأمريكية إن إعصارا استمر لثلاث دقائق كان مسؤولا عن الفوضى.

ووضعت علامات حمراء على 11 مبنى مما يعني أنها أصبحت غير قابلة للسكن، كما أن ستة مبان أخرى تعرضت لأضرار بسبب إعصار جنوب الولاية.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” نيوز، أنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات نتيجة عواصف كاليفورنيا، وقال متحدث إن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية لا تزال تستكمل تقريرها عن الأضرار.

وغمرت مياه الفيضانات الناتجة عن اقتحام السدود في وادي سان هواكين الشاسع والخصب الأراضي الزراعية بالقرب من كوركوران في الولاية.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذوبان الثلوج بكثافة في الجبال التي تحيط بالوادي إلى تفاقم الفيضانات المحلية مع حلول فصل الربيع.

وضرب إعصار قنبلة مقاطعة سان فرانسيسكو شمال كاليفورنيا، يوم الثلاثاء، حيث كان محملا برياح عاتية مما أسفر عن الإطاحة بأعمدة الكهرباء، وتحطيم النوافذ في وسط سان فرانسيسكو.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توفي شخص واحد على الأقل بعد أن تسببت العواصف - التي وصلت إلى ما يزيد عن 78 ميلاً في الساعة - في سقوط شجرة بالقرب من وادي بورتولا. وفي الوقت نفسه، أجلت العاصفة أكثر من 230 ألف ساكن في جميع أنحاء كاليفورنيا.

وضربت الأمطار الغزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 80 ميلا (129 كيلومترا) في الساعة المنطقة، حيث عرقلت حركة السفر.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد في بيان إن الاعصار سوف يضعف تدريجيا أمس الأربعاء، ولكن الحواف الخارجية للإعصار سوف تجتاح الجنوب الغربي إلى جبال روكي.

وبحسب ما ورد سقط الزجاج من أحد المرتفعات في سان فرانسيسكو بعد أن اجتاحت العاصفة في وقت متأخر من بعد الظهر، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات من الحادث.