بعد اتهامه بالاغتصاب|زوجة حكيمي تخرج عن صمتها: لا أعرف ما يخبئه المستقبل

بعد اتهام زوجها أشرف حكيمي بـ “الاغتصاب” هبة عبوك تخرج عن صمتها قائلة: “لا أشعر بالراحة في مدينة باريس.. ولا أعرف ما يخبئه المستقبل".. ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز تصريحاتها.



قالت هبة عبوك: "باريس كئيبة وكذلك سكانها، افتقد لمدريد وأظن أنني سأعود قريبًا"، وأتت تصريحات هبة عبوك خلال لقاء صحفي مع مجلة “InStyle” وهو اللقاء الأول منذ اتهام زوجها.





وأضافت عبوك: “لا أفكر بالمستقبل كثيرًا، أنا أحب أن أعيش اللحظة، فإذا أمضينا حياتنا في خوف مما سيأتي فمتى نستمتع بها؟”.



ولم تكشف الممثلة الإسبانية عن مستقبلها مع زوجها أشرف حكيمي لاعب “باريس سان جيرمان”، وسط معلومات تتحدث عن بدء إجراءات الطلاق بينهما، لكنها قالت إن طفليهما “جعلاها شخصًا أفضل وأكثر وعيًا".

