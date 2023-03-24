ياسمين عز تعلق علي مشهد "الصوت الشتوي" من مسلسل الكبير أوي 7

علقت الإعلامية ياسمين عز، علي مشهد “الصوت الشتوي” في الحلقة الأولي من مسلسل الكبير أوي 7، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت ياسمين عز عبر خاصية “الاستوري”: “ياسمين عز: 1 … مربوحة: 0 ”.

قصة مسلسل الكبير أوي 7

اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد و غيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.