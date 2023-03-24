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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

افطر فورا.. نصائح مهمة لـ مريض السكر في رمضان

أرشيفية
أرشيفية

قدمت منى عبد المطلب، استشاري الباطنة ورئيس وحدة التغذية بمعهد السكر، نصائح طبية مهمة لمرضى السكر في رمضان.

وقالت “عبد المطلب” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن الأشخاص الذين تعرضوا لـ جلطات في القلب أو انخفاضات كثيرة في السكر أو مرضى السكر من النوع الأول يكون معدل الخطورة في الصيام عالي للغاية، وفي هذه الحالات يفضل عدم الصيام.
 

وأضافت استشاري الباطنة ورئيس وحدة التغذية بمعهد السكر، أن مريض السكر يجب عليه زيارة طبيبه من أجل عمل تقييم لحالته الصحية، ومعرفة هل سيكون الصيام مناسب لحالته أم لا، مؤكدة أن طريقة التغذية التي يُنصح بها مريض السكر تشبه الطريقة الصحية التي يجب أن يتبعها الشخص في تناوله للطعام؛ ولكن طبق مريض السكر يجب أن تزيد فيه كمية الألياف من الخضروات والورقيات.

ولفتت استشاري الباطنة ورئيس وحدة التغذية بمعهد السكر إلى أنه عند تناول الطعام يجب الانتباه إلى مقدار النشويات التي تدخل الجسم، حيث يرتفع مستوى السكر في الدم بمعدل كبير عند تناول نوعين مختلفين من النشويات، كتناول الفول والعيش معًا؛ فعند تناول هذه الوجبة يجب عمل توازن بين الكميات.
 

وأكدت أن الفول من مصادر البروتين والنشويات المعقدة المفيدة للجسم، مشيرة إلى أن التمر من الأطعمة التي يُنصح بها لمرضى السكر نظرًا لاحتوائه على الألياف ومغذيات دقيقة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة.

 


 

 


 

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