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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة 5 أيام.. ديشامب يطلب من لاعبي منتخب فرنسا الإفطار في رمضان

ديشامب
ديشامب

أكد تقرير صحفي، أن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، طلب من اللاعبيين المسلمين في صفوف الديوك، تأجيل صيام شهر رمضان، لحين انتهاء فترة التوقف الدولي.

وذكرت صحيفة “ليكيب”، الفرنسية، أن ديشامب طلب من اللاعبين المسلمين في منتخب فرنسا تأجيل الصيام لمدة 5 أيام، لحين انتهاء فترة التوقف الدولي.
وأضافت الصحيفة، أن ديشامب لم يجبر اللاعبين على الإفطار، وترك لهم القرار النهائي.
وأشارت الصحيفة، أن سبق وأن صام بعض النجوم تحت قيادة ديشامب على رأسهم نجولو كانتي وبول بوجبا ولم تحدث أي مشكلة.
ويستضيف منتخب فرنسا نظيره الهولندي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب "فرنسا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024.
وتضم المجموعة الثانية في تصفيات أمم أوروبا 2024، منتخبات فرنسا وهولندا وأيرلندا واليونان وجبل طارق.

ديشامب فرنسا الصيام كانتي بوجبا

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