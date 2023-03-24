زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الجمعة، أن زلزالا جديدا ضرب ملاطية.

وبحسب البيانات، فقد تم تسجيل قوة الزلزال بـ 3.4 درجة علي مقياس ريختر وعلي عمق 5 كيلومترات.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع 20 ألفًا و272 زلزالًا في المنطقة بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في مرعش كهرمان في 6 فبراير.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: “اعتبارًا من 22 مارس، تم رصد 20 ألفًا و 272 زلزالًا بعد 6 أسابيع من زلزال بازارجيك وإلبيستان في 6 فبراير 2023".

نشاط الزلزال مستمر

وأوضحت الإدارة، أن " نشاط الزلزال في المنطقة مستمر، وتقوم بتتبعه علي مدار 7 أيام / 24 ساعة”.