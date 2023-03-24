تركيا.. زلزال جديد يهز كهرمان مرعش

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.3 ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع 20 ألفًا و272 زلزالًا في المنطقة بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في مرعش كهرمان في 6 فبراير.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: “اعتبارًا من 22 مارس، تم رصد 20 ألفًا و 272 زلزالًا بعد 6 أسابيع من زلزال بازارجيك وإلبيستان في 6 فبراير 2023".

وأوضحت الإدارة، أن " نشاط الزلزال في المنطقة مستمر، وتقوم بتتبعه علي مدار 7 أيام / 24 ساعة”.