يوسف زيدان يكشف سبب تأليفه المقدمة في التصوف

يكشف الكاتب يوسف زيدان، في الثامنة مساء اليوم، من خلال لقاء مباشر مع جمهوره، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك عن سبب تأليفه أول كتاب له «المقدمة في التصوف».

وقال زيدان عبر منشورة له: «اليوم نلتقي على هذه الصفحة "لايف" مع أول اللقاءات الثلاثين التي ستكون تحت عنوان : لماذا كان هذا الكتاب ؟ .. وسوف يكون لقاؤنا الأول، مع أول كتابٍ صدر لي، وما يحتف به في ذاكرتي من قصص ووقائع عديدة، ومراعاةً لما طلبه كثيرون منكم، فإن موعد البث المباشر هو الثامنة مساءً .. وليس السابعة».

كتب يوسف زيدان العديد من المؤلفات في مجالات متعددة منها ما يتصل بالتراث الإسلامي، كذلك الإنتاج الأدبي. وتتوزع أعماله على فروع: التصوف الإسلامي والفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم الطبية والرواية والقصة القصيرة وكذلك فهرسة المخطوطات التراثية، ومن بينها: عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية، الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي، شرح فصول أبقراط لإبن النفيس، شعراء الصوفية المجهولون، ديوان عبد القادر الجيلاني - دراسة وتحقيق، ديوان عفيف الدين التلمساني - دراسة وتحقيق، قصيدة النادرات العينية للجيلي، الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر، عبد القادر الجيلاني، باز الله الأشهب، رسالة الأعصاء لإبن النفيس - دراسة وتحقيق، المختصر في علم الحديث النبوي لإبن النفيس - دراسة وتحقيق، المختار من الأغذية لإبن النفيس، شرح مشكلات الفتوحات المكية، فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين كُبري، التراث المجهول، إطلالة علي عالم المخطوطات، فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية الجزء الأول، فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية الجزء الثاني، نوادر مخطوطات بلدية الإسكندرية، فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي الجزء الأول وغيرها