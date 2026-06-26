مصطفى بكري: انخفاض أسعار النفط يستدعي مراجعة القرارات السابقة

أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن أمله في عدم لجوء الحكومة إلى زيادة جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو، مؤكدًا أن أي زيادة، حتى لو كانت بنسبة 5% أو 10%، ستزيد من الأعباء على المواطنين.

زيادة أسعار الكهرباء

وقال بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن الحكومة سبق وأكدت أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء ستكون الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بهذا التعهد في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا من أكثر من 120 دولارًا إلى نحو 74 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن استمرار العمل بنظام العداد الكودي ما زال يثير جدلًا، رغم وجود مطالب بحلول مؤقتة لحين إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن فلسفة تركيب ملايين العدادات لا ترتبط فقط بمخالفات البناء.

وشدد على أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأشار إلى مراجعة القرارات الاقتصادية حال تحسن الأوضاع، مطالبًا بضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون حاليًا.