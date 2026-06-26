قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء اللبناني: الاتفاق مع إسرائيل يهدف إلى تحقيق «انسحاب كامل»
منشورات وفيديوهات على فيسبوك تقود إلى الإدانة.. كيف بررت المحكمة حكمها ضد شاليمار شربتلي وسماح السعيد؟
المسرح راجع الساحل.. أشرف عبد الباقي يعلن عودة فرقة «سوكسيه»
مفاجأة.. هل يرتدي محمد صلاح شارة «قوس قزح» في مباراة مصر وإيران؟
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إيران وحزب الله خارج المعادلة.. ومسار السلام مع لبنان مفتوح
صلاح حسب الله: مصر قبلة العرب وقت الأزمات.. وصاحبة الحلول وصمام الأمان في الشرق الأوسط
حسام عبد المجيد يظهر بقناع الوجه بعد إصابته أمام نيوزيلندا.. شاهد
بعد زواجها من أحمد السعدني.. من هي ميرنا الهلباوي
كأس العالم 2026.. فرنسا تتقدم بثلاثية على النرويج في الشوط الأول
السنغال تتقدم بهدف نظيف على العراق بكأس العالم 2026
اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر
ذليلة ومهزومة.. نعيم قاسم: إسرائيل سترحل من لبنان دون قيد أو شرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: انخفاض أسعار النفط يستدعي مراجعة القرارات السابقة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن أمله في عدم لجوء الحكومة إلى زيادة جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو، مؤكدًا أن أي زيادة، حتى لو كانت بنسبة 5% أو 10%، ستزيد من الأعباء على المواطنين.

زيادة أسعار الكهرباء 

وقال بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن الحكومة سبق وأكدت أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء ستكون الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بهذا التعهد في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا من أكثر من 120 دولارًا إلى نحو 74 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن استمرار العمل بنظام العداد الكودي ما زال يثير جدلًا، رغم وجود مطالب بحلول مؤقتة لحين إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن فلسفة تركيب ملايين العدادات لا ترتبط فقط بمخالفات البناء.

وشدد على أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأشار إلى مراجعة القرارات الاقتصادية حال تحسن الأوضاع، مطالبًا بضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون حاليًا.

زيادة أسعار الكهرباء الإعلامي مصطفى بكري أسعار الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

ترشيحاتنا

لارا حجازي

عقوبة تخطت حدود النغم.. نقابة الموسيقيين تسدل الستار مؤقتا على ملكة الشعبي لارا حجازي

طريقة عمل العاشوراء

3 وصفات مميزة.. طريقة عمل العاشورا المصرية

تحديث بطاقة التموين

كيفية تحديث بطاقة التموين أونلاين.. الأوراق والشروط

بالصور

طريقة عمل النايتي كيك.. حلوى اقتصادية بقوام إسفنجي هش

طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك

بنسبة 25%.. التعرض اليومي لأشعة الشمس يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

المدة المثالية للتعرض لضوء النهار
المدة المثالية للتعرض لضوء النهار
المدة المثالية للتعرض لضوء النهار

زوكس تدخل المعركة بسيارة أجرة ذاتية القيادة

روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026

بعد زواجه من ميرنا الهلباوي .. أحمد السعدني يتصدر التريند وإطلالة العروس تخطف أنظار الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني
احمد السعدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد