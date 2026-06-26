زوج ضحية الإهمال بالإسماعيلية: جزء من المشيمة تسبب في تسمم الدم

كشف عبدالرحمن محمد، زوج مريهان السيد، ضحية واقعة الإهمال الطبي بمحافظة الإسماعيلية، أن زوجته كانت تتمتع بصحة جيدة طوال فترة الحمل، ولم تكن تعاني من أي أمراض أو مضاعفات، مؤكدًا أن جميع الفحوصات والتحاليل الطبية أثبتت سلامة حالتها حتى موعد الولادة.

إجراء ولادة قيصرية بشكل عاجل

وأوضح خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن زوجته شعرت بآلام الولادة مساء يوم 7 مايو، فتوجها إلى المركز الطبي، حيث أكد الطبيب أن حالتها تستدعي إجراء ولادة قيصرية بشكل عاجل، وبالفعل دخلت غرفة العمليات وأنجبت طفلها، قبل أن تغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها.

وأضاف أن علامات مقلقة بدأت تظهر في اليوم التالي مباشرة، حيث لاحظ اصفرارًا واضحًا على وجهها وتدهورًا في حالتها الصحية، فعادا إلى الطبيب الذي أجرى لها فحصًا بالموجات فوق الصوتية، وأكد أن الأمر طبيعي ولا يستدعي القلق، مرجعًا ذلك إلى آثار العملية القيصرية.

تدهور وظائف الكلى

وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بعد مرور نحو عشرة أيام، عندما بدأت زوجته في القيء المصحوب بالدم، ليتم نقلها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث كشفت الفحوصات عن إصابتها بتسمم في الدم وارتفاع شديد في نسبة الحموضة، إلى جانب تدهور وظائف الكلى.

جزء من المشيمة داخل الرحم

وأكد زوج الضحية أن الأطباء بالمجمع الطبي أوضحوا أن سبب المضاعفات يعود إلى بقاء جزء من المشيمة داخل الرحم بعد إجراء العملية القيصرية، ما أدى إلى حدوث تعفن وتسمم خطير مع مرور الأيام، معتبرًا أن ما تعرضت له زوجته يمثل خطأً طبيًا واضحًا انتهى بفقدانها حياتها.